Помогает любовь зрителей: как SHAMAN борется с творческим выгоранием

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) имеет очень плотный график, наполненный большим количеством гастролей. Сейчас он только и успевает выступать на различных концертах в разных уголках России. Удалось узнать, как звезда борется с профессиональным выгоранием, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как признался артист, он ничем не отличается от обычных россиян и тоже в своей работе сталкивается с эмоциональным и физическим выгоранием. Однако ему удалось разработать собственный метод по борьбе с ним.

Дронов заявил, что он тоже работает и выгорает. Однако плотный график выступлений не оставляет ему времени думать об этой проблеме.

«Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — заявил певец.

Также SHAMAN поделился, что очень редко позволяет себе брать выходные и почти никогда не уходит в отпуск. Причиной этому является желание поклонников увидеть и услышать его, а он как артист не может игнорировать это.