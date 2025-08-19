Пользователи сравнили наряд молодой жены Цекало с подгузником

34-летняя Дарина Эрвин, жена Александра Цекало, надела на фотосессию серебристые трусы. Пользователи сравнили их с подгузниками, сообщает Кино Mail .

Молодая супруга продюсера опубликовала снимки с откровенной фотосессии. В кадре она предстала в серебристых трусах с завышенной талией, укороченной куртке песочного цвета и кожаных сапогах.

Девушка распустила волосы и сделала легкий макияж. Однако большинство пользователей обратило внимание именно на трусы, в которых сфотографировалась модель. Они сравнили их с подгузником.

«Что за подгузник?», «Классный памперс», — написали они.

Несмотря на хейт, многие оценили образ Эрвин. Они назвали модель «необыкновенной» девушкой.

Ранее стало известно, что 64-летний продюсер Александр Цекало и его супруга вернулись в Россию. Они прибыли на ХII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения.