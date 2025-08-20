Получат свое: Зарубина уверена, что нельзя запрещать звездам возвращаться в РФ
Певица Ольга Зарубина заявил, что сбежавшим из России звездам не стоит запрещать возвращаться, так как они понесут свое заслуженное наказание в стране, сообщает сайт МК.Ru.
Как отметила Зарубина, Россия ничего не потеряла от того, что некоторые артисты покинули страну. По ее мнению, уехали не самые лучшие звезды. Более того, сейчас они уже забыты. Конечно, у них осталось какое-то количество поклонников в Сети, поддерживающих и защищающих их, но это все происходит из-за стадного чувства.
Также певица отметила, что человек может жить в любой стране, которая ему нравится. При этом говорить гадости про свою Родину недопустимо, так как люди родились и выросли здесь, а государство потратило средства на их обучение. Более того, звезды обрели популярность и заработали деньги именно в России, а потом начинают говорить гадости про свою страну. По мнению Зарубиной, это предательство, которое нельзя прощать.
«Запрещать возвращаться той же Алле Пугачевой и другим, наверное, нельзя. Давайте, наверное, подходить гуманно даже к таким людям. Другое дело, как на нее (и на других сбежавших) будет смотреть народ, который ты оскорбила когда-то, обесценила и унизила. Вот это вопрос. Вряд ли зрители их примут с распростертыми объятиями. И для них это будет самым серьезным наказанием. Равнодушие со стороны зрителя — это страшный сон для любого артиста», — заключила Ирина.