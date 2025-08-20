Получат свое: Зарубина уверена, что нельзя запрещать звездам возвращаться в РФ

Как отметила Зарубина, Россия ничего не потеряла от того, что некоторые артисты покинули страну. По ее мнению, уехали не самые лучшие звезды. Более того, сейчас они уже забыты. Конечно, у них осталось какое-то количество поклонников в Сети, поддерживающих и защищающих их, но это все происходит из-за стадного чувства.

Также певица отметила, что человек может жить в любой стране, которая ему нравится. При этом говорить гадости про свою Родину недопустимо, так как люди родились и выросли здесь, а государство потратило средства на их обучение. Более того, звезды обрели популярность и заработали деньги именно в России, а потом начинают говорить гадости про свою страну. По мнению Зарубиной, это предательство, которое нельзя прощать.

«Запрещать возвращаться той же Алле Пугачевой и другим, наверное, нельзя. Давайте, наверное, подходить гуманно даже к таким людям. Другое дело, как на нее (и на других сбежавших) будет смотреть народ, который ты оскорбила когда-то, обесценила и унизила. Вот это вопрос. Вряд ли зрители их примут с распростертыми объятиями. И для них это будет самым серьезным наказанием. Равнодушие со стороны зрителя — это страшный сон для любого артиста», — заключила Ирина.