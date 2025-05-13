Политолог перечислила негативные последствия политизации «Евровидения»

Политолог: «Евровидение» — не про искусство, а про политику и разобщение людей

В последнее время задумка «Евровидения» сильно исказилась. Уже не первый год конкурс становится центром политических скандалов, площадкой для продвижения неких стандартов, которых должны придерживаться все страны во избежание изоляции. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Ярошева.

Изначальной целью «Евровидения», впервые прошедшего в 1956 году, была культурная интеграция Европы, разобщенной после двух мировых войн. Проект способствовал улучшению межгосударственных коммуникаций на континенте, а также открыл для поколений европейцев исполнителей, которые сегодня являются классиками, — Селин Дион, группа «ABBA» и др.

По словам эксперта, события в Израиле и Палестине, пропаганда оккультизма и сатанизма в песнях участников предыдущего года, продвижение повестки запрещенного в России движения ЛГБТ* — все это стало предметом крупных дискуссий в рамках подготовки 69-го конкурса «Евровидение».

«Хоть искусство и является своеобразным зеркалом происходящих вокруг событий, в том числе политических, стоит подчеркнуть, что трансформация данного проекта вышла за рамки тех целей и задач, которые преследуют деятели искусства. Развитие массовой культуры превратило многие артефакты искусства в продукт, но использование политиками площадок наподобие „Евровидения“ мало того, что усугубило процесс товаризации искусства, так и в разы сократило пространство, где люди могут просто общаться, взаимодействовать, обмениваться положительными новостями, развивать сотрудничество вне зависимости от политической идентичности», — сказала Ярошева.

Политолог уверена, что превращение международных конкурсов, фестивалей и соревнований в политические институты приведет лишь к ухудшению международной коммуникации, разобщению людей, росту ненависти и безразличия друг к другу, что во многом ранее как раз компенсировало искусство, позволяющее находить точки соприкосновения вопреки различиям.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.