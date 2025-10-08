Полис ОМС Аллы Пугачевой аннулировали в России

С бумажным полисом Пугачева могла посещать врачей, но рекомендовалось заменить документ на новый. Однако артистка этого так и не сделала. Исключить ее из системы могли из-за ошибки или несоответствия в учете персональных данных.

Если примадонна вернется в Россию и обратится в больницу, ее примут, но затем направят в страховую компанию за получением нового полиса. При этом ее супруг Максим Галкин* о себе позаботился. Юморист не только обновил документ, но и прикрепился к центру психического здоровья, терапевту и бюджетной стоматологии.

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил о своем намерении подарить Пугачевой место на Ваганьковском кладбище. Такой жест известный шоумен объяснил безграничным уважением к выдающейся карьере и таланту бывшей Примадонны.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

