Барецкий решил подарить Пугачевой место на кладбище

Барецкий о месте на кладбище для Пугачевой: я готов такой подарок ей сделать

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил о своем намерении подарить Алле Пугачевой место на Ваганьковском кладбище. Такой жест известный шоумен объяснил безграничным уважением к выдающейся карьере и таланту бывшей примадонны, сообщает «Абзац» .

По его словам, стоимость места захоронения оценивается в миллионы рублей и продолжает расти с каждым годом.

«У нас есть место на Ваганьковском кладбище, мы его бережем, потому что это неприкосновенный запас. Оно стоит сейчас сотни миллионов рублей. Я готов подарить его Алле Борисовне прямо сейчас, если она ко мне обратится. Могила большая, туда и Максим Галкин* поместится», — отметил Барецкий.

Кроме того, он выразил готовность взять на себя все организационные моменты, касающиеся установки памятника. Монумент будет создан из черного индийского камня, а его главной «фишкой» станет микрофон.

«Я готов такой подарок ей сделать. Она певица народная, я считаю ее звездой Советского Союза. Алла Борисовна будет с микрофоном и с крыльями, своего рода демоница, черный ангел, спустившийся к нам с небес. Памятник будет черный, выполненный из самого дорогого индийского камня. От остальных материалов он отличается тем, что никогда не теряет форму. За спиной обязательно должны быть большие крылья», — заключил Барецкий.

