Увлекательный мастер-класс «Закладка для книг» прошел в Подхоженском сельском доме культуры, который расположен в городском округе Серебряные пруды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале занятия вспомнили, для чего нужна закладка, из чего изготавливают закладку и как ей пользоваться. Дети послушали увлекательный рассказ об истории книжной закладки. Далее все приступили к работе.

В ходе изготовления дети проявили творчество, фантазию, воображение. Закладки получились веселые и яркие.

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