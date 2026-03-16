Пол Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Битва за битвой»
Режиссер Пол Томас Андерсон получил «Оскар» за лучшую режиссуру за картину «Битва за битвой», сообщает РИА Новости.
Кинокартина "Битва за битвой" победила в 4-х номинациях - режиссер был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий, Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана, Кассандра Кулукундис была отмечена за лучший кастинг. Кроме того, картина признана лучшей в номинации "Лучший монтаж".
Среди других номинантов на "Оскар" лучшем режиссеру были: "Гамнет", "Марти Великолепный", "Грешники" и "Сентиментальная ценность".
Церемония вручения наград 98-й премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар» за короткометражный мультфильм.
