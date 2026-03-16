Пол Андерсон получил «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Битва за битвой»

Режиссер Пол Томас Андерсон получил «Оскар» за лучшую режиссуру за картину «Битва за битвой», сообщает РИА Новости .

Кинокартина "Битва за битвой" победила в 4-х номинациях - режиссер был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий, Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана, Кассандра Кулукундис была отмечена за лучший кастинг. Кроме того, картина признана лучшей в номинации "Лучший монтаж".

Среди других номинантов на "Оскар" лучшем режиссеру были: "Гамнет", "Марти Великолепный", "Грешники" и "Сентиментальная ценность".

Церемония вручения наград 98-й премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар» за короткометражный мультфильм.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.