«Поют дети России»: победителя конкурса хоров определят в Астрахани в сентябре

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400 юных исполнителей участвуют в финале конкурса школьных хоров в Астрахани

С 29 августа по 8 сентября в Астраханском кремле проходит финал Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», сообщает «Бриф24» .

В нем примут участие исполнители до 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска, Ульяновска, Пскова, Луганской и Донецкой Народных Республик — всего представлены 8 федеральных округов страны.

Коллектив-победитель определят на решающих конкурсных прослушиваниях, которые состоятся 30 августа в Астраханской филармонии.

Ранее сообщалось, что мастер-классы и соревнования ждут столичную молодежь в пространстве «Телепорт» в Парке Горького на фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Там пройдут чемпионаты по бадминтону, пинг-понгу, фиджитал-играм и другим видам спорта.