Появилось видео со свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Журналистка и блогер Алена Жигалова («Алена, блин!») в своем Telegram-канале опубликовала эксклюзивные кадры со свадьбы телеведущей Ксении Бородиной с блогером Николаем Сердюковым.

Торжественное мероприятие проводилось на вилле Миккети в Московской области. Под венец Бородину вел супруг лучшей подруги Ольги Орловой — Валерий Маслов.

Молодожены обменялись клятвами. Затем вместе с гостями они отправились в шатер. Там для Бородиной и Сердюкова пели Zivert, Akmal’, Artik & Asti. Под выступление Владимира Преснякова молодожены танцевали друг с другом.

На торжественной свадьбе у Бородиной было стильное длинное белое платье с кружевами. Она была обута в туфли такого же цвета.

Бородина в августе 2024 года рассказала об отношениях с Сердюковым. 7 декабря 2024 пара объявила о помолвке. По словам Бородиной, Сердюков сделал ей предложение ночью во время экскурсии по «Эрмитажу». Предприниматель и блогер подарил телеведущей кольцо с бриллиантом в форме сердца от Graff за пять млн рублей.

3 июня 2025 года Бородина и Сердюков официально расписались во Дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе.

Ранее Бородина купила дочке Теоне плюшевого монстра Лабубу. Он стоит 250 тыс. рублей.