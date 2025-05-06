Похудевшая Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой

45-летняя певица Анна Семенович рассказала о результатах своего похудения. Она сравнила себя с Дюймовочкой, сообщает 7days.ru . «7Дней.ру».

Для преображения артистка принимала популярный препарат, который помог ей сбросить вес. Семенович делала себе инъекции в живот на протяжении нескольких месяцев.

Певица поделилась с поклонниками, каких результатов она добилась. Семенович заявила, что ей удалось избавиться от семи лишних килограммов. Исполнительница отметила, что теперь она весит «как Дюймовочка».

Звезда призналась, что она не только похудела, но и смогла заметно улучшить свое самочувствие. При этом Анна, по ее словам, ни в чем себе не отказывает.

Недавно артистка переехала со своим избранником Денисом Шреером в загородный дом. Семенович призналась, что не может представить себя домохозяйкой. По ее словам, она не может бросить сцену, потому что получает удовольствие от своей работы.

Ранее певица призналась, что начала колоть препарат — аналог «Оземпика». По словам певицы, он помогает ей контролировать аппетит и оптимизировать метаболизм в организме.