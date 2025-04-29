Певица Семенович раскрыла секрет своего похудения на 6 кг

Певица Анна Семенович не прекращает работу над своей фигурой. Артистка уже смогла уменьшить свой вес на 6 килограммов. Стало известно, как знаменитость поддерживает себя в хорошей форме и какие методы использует для похудения к лету, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам певицы, всерьез о создании идеальной фигуры она задумалась весной прошлого года.

«Как и любой девочке, хочется быть подтянутой и стройной. Я, помимо упражнений, спорта и правильного питания, начала колоть препарат — аналог „Оземпика“», — поделилась Семенович.

Она подчеркнула, что данный препарат помогает ей контролировать аппетит и оптимизировать метаболизм в организме.

Артистка уверена, что для достижения желаемого результата к пляжному сезону, подготовку необходимо начинать заранее. По ее словам, это требует времени и внимательного подхода. Все знают, что быстрая потеря веса может нанести ущерб здоровью, поэтому важно, чтобы процесс был постепенным и проходил под контролем специалистов: диетологов и врачей, подчеркнула звезда.

Семенович планирует с помощью физических упражнений и медикаментозной терапии избавиться еще от 10 килограммов, чтобы чувствовать себя уверенно на пляжах Мальдивских островов.