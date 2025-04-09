Похороны рэпера Паши Техника обойдутся в 2 млн рублей

Похороны музыканта Паши Техника обойдутся в два млн рублей. Расходы взял на себя сын Никаса Сафронова, Лука, по его утверждению, сообщает Mash .

Артиста собираются похоронить 11 апреля в Москве. Отпевание проведут в храме Петра и Павла в 12:00.

Затем гроб Техника отвезут на Николо-Архангельское кладбище. Там похоронены родственники артиста.

Ранее сообщалось, что близкие Техника не получат наследства, пока не оплатят штраф за пропаганду наркотиков.