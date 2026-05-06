Погибшая на съемках Добромилова стала фотографом из-за неудач в кино и театре

Ксения Добромилова сменила актерскую карьеру на фотографию после неудач в кино и театре. 5 мая в Москве ее насмерть сбил мотоцикл во время съемки байкеров, сообщает kp.ru .

Добромилова окончила театральный колледж имени Филатова и Московский институт культуры и искусств по специальности «актриса театра и кино». Работала в Московском театре мюзикла и Театре Луны, пробовалась в кино, снималась в эпизодах и клипах, в том числе в «Девочка-война» HammAli & Navai. Однако стабильного дохода и известности добиться не удалось.

Тогда она освоила профессию фотографа. Снимала свадьбы, корпоративы, портфолио, а позже добавила в прайс «мотоохоту» — съемку заездов и трюков байкеров. За такие репортажи брала до 5 тыс. рублей. Ради эффектных кадров становилась на разделительную полосу и снимала прямо на дороге.

5 мая во время одной из таких съемок байкер совершил опасный маневр и сбил фотографа. Женщина скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Добромилова увлекалась мотоциклами около семи лет и ездила на Harley Davidson Sportster. Ранее она попадала в аварию, но после восстановления вернулась к байку. Ей было 34 года.

