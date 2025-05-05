Подмосковный театр «Русский балет» подготовил выступления к 80-летию Великой Победы

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит в городах Подмосковья с концертами, посвященными 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

6 мая артисты «Русского балета» примут участие в праздничных мероприятиях в городе Дубна. Выступление пройдет на сцене Дворца культуры «Октябрь». Ведущая солистка театра «Русский балет», лауреат международных конкурсов Валерия Васильева и заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин примут участие в театрализованном концерте «В сорока километрах от фронта…». Зрители увидят не просто концерт-спектакль, а живую историю, рассказанную с помощью музыки, художественного слова и танца. Артисты исполнят хореографические миниатюры на музыку любимых песен военных лет «Синий платочек» и «Военный вальс». Танцы поставлены специально к празднику 9 Мая Валерией Васильевой, которая является не только ведущей солисткой «Русского балета», но и автором-постановщиком многих танцевальных номеров театра.

Начало концерта в 19:30.

9 мая ведущие солисты театра «Русский балет» лауреат международных конкурсов Валерия Васильева и заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин выступят в торжественном концерте, посвященном празднику Великой Победы, на сцене, специально сооруженной на центральной площади города Одинцово. Зрители увидят хореографические миниатюры на музыку из песен, популярных в годы Великой Отечественной войны, «Смуглянка», «Военный вальс» и «Синий платочек», в постановке Валерии Васильевой, которая, помимо исполнительской деятельности, успешно реализует собственные балетмейстерские проекты.

Начало концерта в 14:00.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.