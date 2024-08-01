Подмосковный театр «Русский балет» едет на большие гастроли в Санкт-Петербург

С 8 по 20 августа Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева выступит на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках гастролей будут представлены лучшие балеты из репертуара театра: «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик». Последние два спектакля включены в программу по многочисленным просьбам зрителей. Представлять классические шедевры артисты «Русского балета» будут в музыкальном сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

В этом году в Санкт-Петербург приедут звезды театра «Русский балет»: заслуженная артистка Московской области Дарья Дарина, лауреаты международных конкурсов Сиори Фукуда, Ксения Орел, Екатерина Макеева, заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин, заслуженный артист Московской области, лауреат международного конкурса Мстислав Арефьев, заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, ведущие солисты Георгий Сорокин, Владимир Минеев, солисты Алина Борисова, Алла Валиева, Гликерия Мурашкина и другие ведущие артисты театра.

Гастроли откроются 9 августа балетом «Жизель» с заслуженной артисткой МО Дарьей Дариной в заглавной партии. Партию графа Альберта исполнит заслуженный артист Московской области, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при Мстислав Арефьев, Ганса — ведущий солист Георгий Сорокин. Партию Мирты исполнит лауреат международных конкурсов Ксения Орел.

«Выступать перед искушенной публикой Санкт-Петербурга — города с великими балетными традициями, огромная ответственность. Здесь зарождалась великая русская хореография, танцевали непревзойденные мастера балетной сцены, были созданы многие знаменитые произведения классического танца. В свое время, будучи премьером Большого театра, я не раз танцевал на замечательной сцене Михайловского театра, ощущая особую ауру зала и сцены. Я очень рад, что в Санкт-Петербурге наш театр принимают с искренними восторженными эмоциями и особой теплотой», — отметил художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» был создан в 1981 году. Его бессменным художественным руководителем является выдающийся танцовщик, артист балета с мировым именем, народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Большую часть репертуара театра составляют спектакли, являющиеся классическим наследием мирового балета. Это «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Золушка», «Коппелия», «Дон Кихот», «Шехеразада», «Бахчисарайский фонтан» и другие. Авторские постановки художественного руководителя театра В. Гордеева и виртуозное исполнительское мастерство артистов принесли театру мировое признание. В коллективе сформирована уникальная труппа танцоров, воспитанная педагогической школой В. Гордеева, главной отличительной чертой которой является сочетание хореографического и актерского мастерства.

На сегодняшний день в труппе театра «Русский балет» работают более 80 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты, лауреаты и победители международных конкурсов балета, обладатели профессиональных премий Юлия Звягина, Сиори Фукуда, Мстислав Арефьев, Дмитрий Котермин, Максим Фомин, Дарья Дарина, Нина Колоскова, Ксения Орел, Владимир Минеев, Георгий Сорокин, Никита Михайлов и многие другие.

Театр «Русский балет» ведет активную гастрольную деятельность в России и за рубежом. Английское издание The Journal назвало театр «витриной балетных талантов». Труппа была удостоена звания «Лучший балетный коллектив Европы». В России «Русский Балет» награжден национальной премией имени Федора Волкова — основателя русского театра. Театру присвоено звание «Академический театр».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.