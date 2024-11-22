Подмосковный театр принял участие в конференции ассоциации музтеатров

Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий принял участие в конференции музыкальных театров России, которая состоялась с 13 по 15 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие было посвящено 20-летию ассоциации музыкальных театров РФ и ближнего зарубежья, в которую входит более 70 театров из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Возглавляет ассоциацию художественный руководитель Государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац, народный артист России, профессор Георгий Исаакян. Пушкинский музыкально-драматический театр представляет в ассоциации Московскую область.

В рамках конференции прошел ряд мероприятий, среди которых круглый стол, посвященный наследию Мейерхольда в театральной практике и педагогике XXI века, лаборатория новых произведений под руководством композитора Александра Пантыкина. Руководители театров приняли участие в семинаре, посвященном театральному образованию. Мероприятие прошло в ГИТИС под руководством профессора Григория Заславского. Обсуждалась важность современных подходов к обучению актеров музыкального театра, сотрудничества музыкальных и театральных учебных заведений с музыкальными театрами.

«Крайне важно, чтобы студенты, занимающиеся по специальности артист-вокалист, четко понимали перспективы в профессии, а учебные заведения понимали специфику театров. Я согласен с прозвучавшим на конференции мнением руководителя молодежной программы Большого театра Дмитрия Вдовина, что зачастую артисты, приходящие в труппы музыкальных театров не готовы представить себя профессиональному театру, и не оснащены для работы в профессии на должном уровне. Студент должен понимать и разбираться в жанрах музыкального театра, а педагоги направлять юные таланты в профессиональную сферу. Это касается и средних специальных учебных заведений», — отметил Урецкий.

Одной из важных тем конференции стало обсуждение фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», участие в котором принял и Пушкинский музыкально-драматический театр с мюзиклом «Бесприданница». Обсудили предстоящий юбилейный X фестиваль, который пройдет в следующем году.

Уделили внимание и развитию ко-продукции театров, совместному проведению премьер и постановок. В рамках конференции состоялась деловая программа, на которой обсуждалась гастрольная деятельность, развитие театрального образования и сотрудничество музыкальных театров.

Худрук Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий договорился о включении в детский репертуар театра на 2025 год спектакля «Аленький цветочек» композитора Юлианы Донской и либреттиста Натальи Кузьминых, которая уже известна зрителям по спектаклю «Красная шапочка энд Серый волк». Также обсуждалась возможность создания спектакля «Сокровища пиратов. Черная борода», который специально для театра напишут композитор Валентин Овсянников и драматург, детский писатель и поэт Лев Яковлев.

Участие в ассоциации музыкальных театров России дает возможность Пушкинскому музыкально-драматическому театру выйти на новый уровень развития, обмениваться опытом с лучшими представителями жанра в стране, внедрять новые формы и практики на сцене.

Завершился цикл мероприятий вручением премии «Легенда» в Большом театре. Награду присваивают за долгое и плодотворное служение музыкальному театру. В этом году обладателями «Легенды» стали генеральный директор Большого и Мариинского театров, дирижер, народный артист России Валерий Гергиев; балерина Мариинского театра, народная артистка СССР Габриэла Комлева; народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.