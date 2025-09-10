Подмосковный проект «Театральный поединок» открывает осенний этап

Начинается осенний этап шестого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Первые театральные выступления состоятся в Талдомском городском округе 9 октября. В осенний конкурсный этап прошли 16 коллективов из 15 городов и городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Театральные коллективы продолжают участие в просветительской, конкурсной и партнерских программах проекта. В рамках образовательной программы педагоги проекта и тренеры по актерской импровизации приедут в города-участники и проведут индивидуальные мастер-классы.

Все команды, которые начали сезон с «Театральным поединком», но выбыли весной из конкурсной программы, также будут иметь возможность во время четвертьфинальных игр в ноябре принять участие в мастер-классах от ведущих специалистов проекта.

Конкурсная программа осеннего этапа Молодежного проекта «Театральный поединок» состоит из 15 поединков.

Соревнования пройдут в октябре и ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.

Финал проекта состоится 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Участников ждет финальный поединок, распределение на пьедестале почета, церемония награждения и гала-концерт.

С афишей поединков 1/8 финала можно ознакомиться на сайте проекта

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.