Подмосковный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» отмечает 105-летие

1 августа музею-заповеднику «Усадьба «Мураново» в округе Пушкинский исполняется 105 лет. В этот день в 1920 году музей-усадьба «Мураново», как он тогда назывался, открыл свои двери первым посетителям. «Мураново» является уникальным памятником русской культуры и архитектуры XIX–XX веков и имеет статус заповедника. С усадьбой связаны судьбы двух известных русских поэтов Евгения Боратынского и Федора Тютчева, которые в разное время владели ею. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Основателем и многолетним директором музея-заповедника «Усадьба «Мураново» был Николай Иванович Тютчев, внук поэта и сын Ольги Николаевны Путята-Тютчевой, последней владелицы усадьбы. До революции он был известным коллекционером и знатоком искусства, а в советское время стал выдающимся музейным работником. В Мураново стремились многие известные деятели культуры и ученые, чтобы увидеть уникальную мемориальную экспозицию, созданную Николаем Ивановичем.

На территории музея-заповедника расположены главный дом, домовая церковь, детский домик, флигель, гладилка, амбар, кучерская, сторожка и усадебный парк. Собрание музея насчитывает более 40 тысяч экспонатов. Большая часть предметов — мемориальные, они сохранились благодаря хранительской, научной и просветительской деятельности Николая Ивановича Тютчева и правнука поэта К. В. Пигарева. Но основной достопримечательностью является главный усадебный дом, построенный поэтом Боратынским в середине XIX века. Владельцами усадьбы в разное время были семьи Энгельгардтов, Боратынских, Путятов и Тютчевых, связанные друг с другом родственными узами.

В XIX — начале XX веков Мураново было излюбленным местом поэтов и литераторов. Здесь гостили Н. В. Гоголь, Е. П. Ростопчина, М. В. Нестеров, В. Ф. Одоевский, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, семья Аксаковых и многие другие.

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» не только хранит память о владельцах и многочисленных гостях усадьбы. Здесь проводятся праздники и фестивали, а в музее — экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры.

Так, 2 и 3 августа тут состоится большой музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка», в котором примут участие коллективы, играющие этно-фолк-рок, а хедлайнерами станут Пелагея и Zventa Sventana.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника.

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