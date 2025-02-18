Подмосковные парки ждут гостей на празднование Дня защитника Отечества

23 февраля более 90 парков Московской области проведут общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить!», приуроченное ко Дню защитника Отечества. В этот день посетителей ждут показательные выступления военно-патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев, а также концертная программа, смотр военной техники, военно-патриотическая игра «Зарница» и многое другое. Также в парках будут работать полевые кухни и самоварные станции для всех желающих, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в парке «Победа» Талдомского округа пройдут военно-патриотическая игра «Зарница», мастер-класс по сборке-разборке автомата и интеллектуальная игра «Солдатская смекалка». Детей приглашают на аттракцион «Юный парашютист». Помимо этого, на территории парка состоится акция по сбору гуманитарной помощи и информационная экспозиция «Корсаковы — жизнь во благо Отечества».

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа организуют мастер-класс по «Мечевому бою», выставку современного вооружения и экскурсию по Аллее Славы. Украшением праздника станут концертная программа и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке.

Городской парк округа Чехов приглашает посетителей на военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования «Путь воина» и праздничную концертную программу при участии духового оркестра «Серебряные трубы». Юных гостей ждет анимационная программа «Школа богатырей».

В городском парке округа Кашира все желающие смогут принять участие в военно-спортивной игре «Каширский рубеж» и создать поздравительную открытку на мастер-классе. Сразу после концертной программы состоится подведение итогов игры и награждение участников.

Парк Мира округа Мытищи подготовил для гостей выставку военной техники и интенсив по плетению маскировочных сетей. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в военно-патриотической игре «Зарница», а после — угоститься гречневой кашей с тушенкой.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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