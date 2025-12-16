Подмосковная «Единая Россия» приглашает детей и их родителей в «МастЕРские Деда Мороза»

Подмосковная «Единая Россия» приглашает детей и их родителей в «МастЕРские Деда Мороза», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это веселый предновогодний досуг для ребят, который поможет развить их творческие навыки. Юным гостям помогут создать своими руками елочные украшения и новогодние сувениры.

Мастерские будут работать в местных общественных приемных партии, а также в холлах крупных торгово-развлекательных центров.

В период с 20 по 21 декабря «МастЕРские Деда Мороза» откроются в приемных партии вмуниципалитетах. Серию мастер-классов проведут для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей участников СВО, а также ребят из новых регионов, проживающих в пунктах временного размещения. Пока дети будут заняты мастер-классами, депутаты и члены местных политических советов «Единой России» ответят на вопросы родителей и примут их обращения.

Узнать адреса «МастЕРских Деда Мороза» в вашем муниципалитете можно по ссылке, а также в региональной приемной по номеру: 8 (495) 106-05-50.

А накануне Нового Года, 27 и 28 декабря, мастер-классы будут проходить на территории крупных торгово-развлекательных центров Московской области. «МастЕРские Деда Мороза» можно будет найти на 1 этажах ТЦ у главного символа приближающегося праздника — новогодней елки. Принять участие в мастер-классах сможет любой желающий.

Помогать ребятам в изготовлении новогодних поделок будут волонтеры и партактив «Единой России», а также депутаты партии всех уровней и молодогвардейцы.

Акция «МастЕРские Деда Мороза» — инициатива подмосковной «Единой России», она проводится ежегодно с 2022 года. В 2024 году в акции приняли участие более 50 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.