Подмосковье стало победителем II Российской премии народных художественных промыслов

В Нижнем Новгороде, в рамках XII форума креативных территорий, состоялась церемония награждения победителей II Российской премии в области народных художественных промыслов «На родном». Цель премии — выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в сохранение и развитие традиционных ценностей, национальной культуры и народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки на участие подавали мастера и предприятия со всей России. Представители Московской области получили высокую оценку и заслуженные награды в номинациях: «Дизайн и ремесло», «Территория традиций», «Лучший цифровой проект» и «Преемственность поколений».

В номинации «Дизайн и ремесло» приз за лучший российский продукт с элементами НХП получило АО «Гжельский фарфоровый завод» за уникальную коллаборацию с производителем снеков Holy Corn — ограниченную серию попкорна в упаковках с традиционной гжельской росписью.

Лучшим туристским проектом в сфере народных художественных промыслов в номинации «Территория традиций» стало объединение «Гжель» за комплексную программу «Голубые глаза России», сочетающую экскурсии на производство и по тематическому парку и мастер-классы.

Лучшим цифровым проектом стала коллаборация @AtomicHeart от АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи». В результате уникального творческого эксперимента на фабрике соединили образы из известной компьютерной игры Atomic Heart от компании Mundfish и федоскинские мотивы. Шкатулки появятся в мире компьютерной игры Atomic Heart в качестве артефактов.

В номинации «Преемственность поколений» лучшим образовательным проектом в области народных художественных промыслов признан Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи — филиал ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.