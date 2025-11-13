Подмосковье покажет разнообразие народного творчества на выставке «Ладья. Зимняя сказка»
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
С 17 по 21 декабря состоится выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2025», на которой Московская область продемонстрирует многообразие народного творчества региона. В этом году масштабное мероприятие впервые пройдет на новой площадке — в «Тимирязев центр», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка-ярмарка «Ладья» является ключевым проектом, направленным на поддержку отечественных мастеров, сохранение и развитие традиционного искусства, а также на повышение профессионального уровня специалистов в сфере народных художественных промыслов. Подмосковье является одним из ведущих регионов России по концентрации и разнообразию народных художественных промыслов (НХП).
Стенд Московской области продемонстрирует все богатство и разнообразие культурного наследия региона. В экспозиции будут представлены лучшие изделия производителей подмосковных НХП, среди которых:
- ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»
- ООО «Жостовская фабрика»
- АО «Федоскино»
- ЗАО «Богородская фабрика»
- ПК «Дулевский фарфор»
- ООО «Звезда Гжели»
- ООО «Объединение Гжель»
- АО «Гжельский фарфоровый завод»
- ООО «Гжельский завод художественной росписи»
- ОАО «Елочка»
- ООО «Художественные изделия и игрушки»
- ООО «Галактика и компания»
- ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий»
- ДО «Промыслы Вербилок»
- ИП Бычков А.Ю. «Металлоподнос Жостово»
- ООО «КЛАСТЕР НХП И РЕМЕСЕЛ»
Также свои работы представят мастера из «Союза Гжельских Мастеров».
Участники выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка 2025 представят свои лучшие работы, проведут мастер-классы и установят прямые деловые контакты с партнерами и покупателями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.