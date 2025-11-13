Подмосковье покажет разнообразие народного творчества на выставке «Ладья. Зимняя сказка»

сегодня в 15:40

С 17 по 21 декабря состоится выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2025», на которой Московская область продемонстрирует многообразие народного творчества региона. В этом году масштабное мероприятие впервые пройдет на новой площадке — в «Тимирязев центр», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка-ярмарка «Ладья» является ключевым проектом, направленным на поддержку отечественных мастеров, сохранение и развитие традиционного искусства, а также на повышение профессионального уровня специалистов в сфере народных художественных промыслов. Подмосковье является одним из ведущих регионов России по концентрации и разнообразию народных художественных промыслов (НХП).

Стенд Московской области продемонстрирует все богатство и разнообразие культурного наследия региона. В экспозиции будут представлены лучшие изделия производителей подмосковных НХП, среди которых:

ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»

ООО «Жостовская фабрика»

АО «Федоскино»

ЗАО «Богородская фабрика»

ПК «Дулевский фарфор»

ООО «Звезда Гжели»

ООО «Объединение Гжель»

АО «Гжельский фарфоровый завод»

ООО «Гжельский завод художественной росписи»

ОАО «Елочка»

ООО «Художественные изделия и игрушки»

ООО «Галактика и компания»

ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий»

ДО «Промыслы Вербилок»

ИП Бычков А.Ю. «Металлоподнос Жостово»

ООО «КЛАСТЕР НХП И РЕМЕСЕЛ»

Также свои работы представят мастера из «Союза Гжельских Мастеров».

Участники выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка 2025 представят свои лучшие работы, проведут мастер-классы и установят прямые деловые контакты с партнерами и покупателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.