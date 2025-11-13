Подмосковье покажет разнообразие народного творчества на выставке «Ладья. Зимняя сказка»

Культура

Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области

С 17 по 21 декабря состоится выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2025», на которой Московская область продемонстрирует многообразие народного творчества региона. В этом году масштабное мероприятие впервые пройдет на новой площадке — в «Тимирязев центр», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка-ярмарка «Ладья» является ключевым проектом, направленным на поддержку отечественных мастеров, сохранение и развитие традиционного искусства, а также на повышение профессионального уровня специалистов в сфере народных художественных промыслов. Подмосковье является одним из ведущих регионов России по концентрации и разнообразию народных художественных промыслов (НХП).

Стенд Московской области продемонстрирует все богатство и разнообразие культурного наследия региона. В экспозиции будут представлены лучшие изделия производителей подмосковных НХП, среди которых:

  • ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»
  • ООО «Жостовская фабрика»
  • АО «Федоскино»
  • ЗАО «Богородская фабрика»
  • ПК «Дулевский фарфор»
  • ООО «Звезда Гжели»
  • ООО «Объединение Гжель»
  • АО «Гжельский фарфоровый завод»
  • ООО «Гжельский завод художественной росписи»
  • ОАО «Елочка»
  • ООО «Художественные изделия и игрушки»
  • ООО «Галактика и компания»
  • ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий»
  • ДО «Промыслы Вербилок»
  • ИП Бычков А.Ю. «Металлоподнос Жостово»
  • ООО «КЛАСТЕР НХП И РЕМЕСЕЛ»

Также свои работы представят мастера из «Союза Гжельских Мастеров».

Участники выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка 2025 представят свои лучшие работы, проведут мастер-классы и установят прямые деловые контакты с партнерами и покупателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.