«Под Богом и огнем»: вышел фильм военкора Александра Симонова
Фото - © скриншот/RT
Премьера картины военного корреспондента Russia Today Александра Симонова «Под Богом и огнем» состоялась 1 октября, сообщает RT.
«В полном мраке войны вера занимает важное место и помогает нашим воинам. Там бойцы — на самом переднем крае от Бога и дело их праведное», — говорится в Telegram-канале RT.
Фильм демонстрирует жизненный путь представителей духовенства российского Донбасса на примере главы церкви Лисичанска, а также повествует о священниках, входящих в состав спецподразделения «Ахмат» и бригады «Ветераны».
