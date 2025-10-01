«В полном мраке войны вера занимает важное место и помогает нашим воинам. Там бойцы — на самом переднем крае от Бога и дело их праведное», — говорится в Telegram-канале RT.

Фильм демонстрирует жизненный путь представителей духовенства российского Донбасса на примере главы церкви Лисичанска, а также повествует о священниках, входящих в состав спецподразделения «Ахмат» и бригады «Ветераны».

Ранее Компания Google LLC приняла решение отказаться от своих возражений против обращения российских медиа в зарубежные судебные инстанции с целью принудительного исполнения вердиктов российских судов о взыскании судебных неустоек с предприятий, аффилированных с Google.

Окружной суд Северной Калифорнии одобрил достигнутое соглашение, положившее конец противостоянию. Это является первой успешной для медиаорганизаций из России попыткой отстоять свои интересы в рамках дела «СМИ против Google» в американском суде.

