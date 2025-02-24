Почти 3 тыс человек отпраздновали День защитника Отечества в парке Подольска

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества собрали порядка 3 тыс. жителей и гостей округа. Для детей организовали различные активности, провели мастер-класс «Открытка солдатам», готовые изделия с которого теперь отправят защитникам в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Центральное место заняла выставка оружия и техники от ЦСТ НВП «Рокот». Специалисты провели мастер-классы по сборке-разборке автомата и оказанию первой медицинской помощи. Подольская городская общественная организация «Братство десантников» также обучала участников сборке и разборке оружия.

«Сегодня мы показываем и рассказываем про оружие, проводим мастер-класс. Поздравляю всех кто служил и служит, желаю здоровья и мирного неба над головой», — сказал председатель «Братства десантников» Владимир Быковский.

Воспитанники ДК имени Лепсе провели праздничный концерт «Во славу Отечества».

Первый волонтерский центр Подольска показывал, как управлять FPV-дронами и создавать для них детали на 3D-принтере. Также учили плести маскировочные сети, которые регулярно по заявкам воинов отправляют на передовую в зону спецоперации.

В течение дня все желающие могли посетить ярмарку и насладиться горячим чаем у самоварной станции.

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