Почти 13 млн руб требуют у сатирика Альтова из-за Лиговских бань в Петербурге

На сатирика Семена Альтова подали в суд. С него требуют 12,8 млн рублей из-за реконструкции Лиговский бань в Санкт-Петербурге, которые писатель хотел превратить в арт-пространство, сообщает SHOT .

Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда Альтов выкупил у бывшего губернатора Северной столицы Юрия Молчанова. Объект культурного наследия построили в 1934 году. Сатирик решил обустроить там арт-пространство и сделать сцену для концертов.

Год назад Альтов обратился в компанию «М. Г. Прайват Реконстракшн». Там рассказали, что выполнили свою работу, но во время закрытия проекта с писателем и его семьей произошел конфликт. Что именно произошло, не раскрывают, но на Альтовых подали в суд и теперь требуют от них почти 13 млн рублей.

