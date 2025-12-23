«Почта России» и Мостуризм выпустили открытки с мотивами промыслов Подмосковья

«Почта России» и Мостуризм запустили проект по бесплатной отправке открыток с традиционными узорами городов «Золотого кольца», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Совместный проект «Почты России» и Мостуризма направлен на популяризацию маршрутов Золотого кольца. В рамках акции можно бесплатно отправить открытки с традиционными мотивами народных художественных промыслов и архитектуры регионов, включая дулевский и гжельский фарфор, гусевский хрусталь, орнаменты Дмитриевского собора во Владимире, ярославскую майолику и палехскую миниатюру.

Для отправки открытки необходимо посетить один из туристических центров «Москва» на Северном или Южном речных вокзалах, а также флагманский центр в парке «Зарядье». В этих точках установлены специальные почтовые ящики, а консультанты выдают открытку и почтовую марку. Отправка открыток осуществляется бесплатно.

Также открытку можно отправить онлайн через раздел «Золотое кольцо» на сервисе RUSSPASS, перейдя по баннеру на сайт «Почты России». Для первых 1500 пользователей действует промокод на бесплатную отправку.

В этом году Москва официально вошла в состав маршрута Золотого кольца, а на платформе RUSSPASS создан специальный раздел с маршрутами, событиями и возможностью онлайн-бронирования туров. Информацию о проекте можно получить и в отделениях «Почты России» более чем в 25 городах, отсканировав QR-код на баннерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.