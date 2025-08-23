Победителю «Интервидения» вручат кубок и 30 млн рублей

Как рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, такая крупная сумма денег — стимул для участников и повышение престижа конкурса.

Он добавил, что призовой фонд не предполагает разделения между двумя исполнителями, у которых будет одинаковый результат. Жюри должно будет выбрать только одного лучшего исполнителя.

«Для этого разработаны специальные критерии, позволяющие однозначно решить судьбу первого места», — уточнил Алимов.

Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября. По указу президента РФ Владимира Путина, он пройдет в Москве и Подмосковье. Россию представит автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Планируется, что в конкурсе будут принимать участие представители 21 страны.