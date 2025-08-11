Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Писатель Евгений Чижов (Соминский) погиб во время несчастного случая в Балтийском море. Ему было 58 лет, сообщает РБК .

О смерти Чижова написал драматург Дмитрий Данилов. Он отметил, что писатель утонул в Балтийском море.

Данилов также назвал Чижова очень дорогим для себя человеком и отметил, что теперь у него на душе «дыра, которая не зарастет никогда».

Утонувший писатель прославился благодаря таким романам, как «Персонаж без роли», «Собиратель рая» и «Перевод с подстрочника», за последний Чижов был удостоен премии «Венец» Союза писателей Москвы.

