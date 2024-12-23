«Пир во время чумы»: столичная вечеринка со звездами возмутила общественность

В Москве прошла роскошная вечеринка, посвященная 45-летию Эмина Агаларова, на которой собрались многочисленные звезды российской эстрады. Это событие вызвало недовольство россиян, сообщает «Царьград» .

Актер Сергей Марочкин поделился в своем блоге подробностями о громком праздновании. Миллионер устроил грандиозный сольный концерт в Кремле, после чего в ресторане собрал множество знаменитостей. Гости весело отмечали день рождения именинника.

Как и в случае с прошлогодней откровенной вечеринкой Насти Ивлеевой, фотографии с этого мероприятия быстро появились в интернете. Среди приглашенных на роскошную вечеринку оказались журналистка Ксения Собчак, продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин, певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Тимати, Григорий Лепс, Алсу, Стас Михайлов, Егор Крид, Дима Билан, Дмитрий Маликов, комики Гарик Харламов и Александр Ревва и д. В числе гостей оказался даже Стивен Сигал.

Марочкин с сожалением отметил, что «опять собрался весь бомонд, который абсолютно не замечает всего, что происходит в стране и в мире». Артист добавил, что многие известные гости решили одеться скромнее и не попадать в кадр, боясь отмены после скандала с Ивлеевой. Однако отказаться от празднования с таким влиятельным человеком, как Агаларов, никто не рискнул.

В социальных сетях разразилась буря недовольства. Пользователи активно выражают свое мнение в негативных комментариях, но, вероятно, это никак не повлияет на участников вечера.

«Пир во время чумы. Вечная история», «Очередная ярмарка тщеславия… Им самим не противно?», «А что Киркоров? Дверь не нашел?» — высказывают недовольство пользователи.

Появилась также информация о том, что некоторые активисты якобы требуют провести расследование в связи с крупным празднованием в это сложное время для всей страны. Тем не менее никаких официальных подтверждений этому нет.