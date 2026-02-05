Пианистка Екатерина Мурина отметила 60 лет педагогической деятельности

Народная артистка России, пианистка и заведующая кафедрой специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории Екатерина Мурина отметила 60-летие педагогической работы и поделилась воспоминаниями о детстве, учителях и любви к Петербургу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Екатерина Мурина рассказала, что Санкт-Петербургская консерватория стала для нее вторым домом с самого детства. Ее мать, дирижер Елизавета Кудрявцева, работала в Ленинградской капелле, а отец был инженером и оставался в блокадном Ленинграде, где музыка помогала ему пережить тяжелые времена.

Пианистка вспоминала, как с ранних лет была окружена музыкой и знаменитыми артистами. Она училась в хоровом училище, а затем в школе-десятилетке, где ее наставниками были Любовь Певзнер и Павел Серебряков. Екатерина Мурина отметила, что именно учителя научили ее трудолюбию и профессионализму, а также умению работать над собой с раннего утра.

В 2024 году Екатерина Мурина отметила 60 лет преподавательской деятельности. Она подчеркнула, что старается передать студентам любовь к музыке, умение читать текст и работать со звуком. По ее словам, миссия музыканта — понять новое произведение и донести его до слушателя.

Артистка призналась, что считает Петербург самым красивым городом на земле и гордится его развитием. Она уверена, что секрет успеха заключается в трудолюбии и стремлении выполнить задуманное наилучшим образом. Мурина также поделилась мечтой сохранить силы для дальнейшей работы и общения с близкими.

Екатерина Мурина является лауреатом международных конкурсов и продолжает возглавлять кафедру специального фортепиано в Санкт-Петербургской консерватории.

