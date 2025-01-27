Певцу Шарлоту* потребовали добавить два года к сроку

Прокуратура Самарской области посчитала слишком мягким приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту*. Она потребовала назначить более строгое наказание, сообщает SHOT .

Так, прокуратура попросила добавить два года к сроку Шарлота*. Также она хочет заменить учреждение, где певец отбывает наказание, на другое.

Музыканта потребовали перевести из колонии-поселения в колонию общего режима.

В конце декабря Шарлота* приговорили к 5,5 годам лишения свободы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. На заседании певец извинился за содеянное.

Шарлота* задержали 22 ноября 2023 года после того, как музыкант, находясь в Армении, сжег на видео российский паспорт. Он записал все на видео и выложил в Сеть.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.