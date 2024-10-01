Депутат Госдумы Сергей Леонов считает, что певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) не следует оправдываться за использование западных технологий. Он подчеркнул, что вопросы, направленные против артиста, неуместны, так как вся страна пользуется огромным количеством импортной техники, оборудования, машин и так далее, сообщает Инфо24 .

В недавнем выпуске программы «Судьба человека» на телеканале «Россия» артист объяснял свою приверженность к использованию техники, произведенной на Западе, включая автомобили и смартфоны. Автор хитов «Встанем» и «Я русский» высказал мнение, что разработчики этой техники могли черпать вдохновение из произведений таких великих русских мастеров, как Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Петр Чайковский. Дронов полагает, что если бы не было величия русской культуры, западные технологии могли бы и не существовать.

«Исполняешь ты патриотические песни или не исполняешь ты патриотические песни — какая разница, какими гаджетами ты пользуешься, если они находятся в свободном доступе, они не запрещены? В чем проблема?» — возмутился депутат Леонов.

По словам законодателя, артист вряд ли вовлечен в какие-либо важные государственные дела и в его мобильном устройстве вряд ли есть какие-либо секретные документы, которые могли бы быть полезны западным спецслужбам.

Кроме того, депутат утверждает, что в России нет своих аналогов импортным смартфонам и автомобилям, которые могли бы соревноваться с такими брендами, как BMW или Mercedes.