Певицу Кэтти Перри отправят в космос: при чем здесь Amazon и Валентина Терешкова
Певица Кэтти Перри полетит в космос в составе полностью женской миссии
Певица Кэти Пэрри отправится в космос в составе команды из шести женщин. Это станет первым вылетом в космос без участия мужчин со времен миссии Валентины Терешковой в 1963 году, сообщают «Осторожно, новости».
В женскую команду также войдут телеведущая Гэйл Кинг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лаура Санчез, кинопродюсер Кериэнн Флинн, аэрокосмический инженер Аиша Бовэ и активистка Аманда Нгуен. Миссию возглавит Лаура Санчез.
Вылет организует компания Blue Origin. Команда знаменитых женщин отправится в космос весной 2025 года.
Джефф Безос — один из самых богатых людей планеты. Он уступает пальму первенства советнику президента США и основателю космической компании SpaceX Илону Маску.