Певица Зара рассказала, почему не может бросить сцену

Российская эстрадная певица и актриса Зарифа Мгоян, известная как Зара, заявила, что была бы рада взять паузу в музыкальной карьере, однако на сегодняшний день сделать это невозможно, сообщает Starhit.ru .

«Это моя профессия и мой заработок. И поскольку я одна воспитываю двух сыновей, и у меня родители уже пенсионеры, я не могу себе позволить оставить музыкальную сферу», — рассказала исполнительница.

Певица воспитывает сыновей Даниила и Максима, которые были рождены в браке с чиновником Сергеем Ивановым. Свадьба состоялась в 2008 году, однако в 2016 году пара развелась. При этом, несмотря на развод родителей, мальчики регулярно видятся с отцом.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил вывезти своих детей из России. Поп-король воспитывает 11-летнего сына Мартина и 12-летнюю Аллу-Викторию.