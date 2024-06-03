Оскандалившийся Киркоров решил вывезти своих детей из России
Фото - © Пономарева Ольга / Фотобанк Лори
Журналист Сергей Майоров в эфире программы «Однажды» на НТВ заявил, что певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. По словам журналиста, об этом ему сообщил отец поп-короля Бедрос, сообщает сайт MK.Ru.
Киркоров воспитывает двоих детей — 11-летнего сына Мартина и 12-летнюю Аллу-Викторию. В интервью с телеведущим Бедрос Киркоров выразил свое сожаление из-за того, что ему редко удается увидеть внука с внучкой — по словам 91-летнего артиста, дети сейчас учатся за границей.
В то же время отец поп-короля не уточнил, в какую именно страну уехали Мартин и Алла-Виктория.
Бедрос Киркоров также выразил надежду, что ему удастся прожить еще несколько лет и понаблюдать за взрослением внука и внучки.
Филипп Киркоров ранее попал в скандал, посетив «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Вместе с артистом на мероприятии, вызвавшем гнев общественности, также находились певица Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак, певец Дима Билан и другие.