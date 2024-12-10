Певица Слава появилась на концерте «Наш Новый год» в откровенном платье

Певица Слава, известная своей смелостью, поразила зрителей на концерте «Наш Новый год» в Кремле. С радостью она исполнила дуэт с Денисом Клявером, нарядившись в эффектное платье красного цвета, которое делало акцент на ее пышной фигуре, сообщает сайт MK.Ru .

Однако этот наряд оказался весьма неудобным: во время выступления Слава не раз шутливо жаловалась, что ее грудь чуть ли не выскакивает наружу.

Обсуждая свой успешный год, артистка отметила, что провела его в непрерывных гастролях, дав более 120 концертов по всей России. Она настаивала на важности трудолюбия, ссылаясь на прежние гордые времена, когда звезды выступали по 6-7 раз в день. Слава также с юмором призналась в любви к деньгам, предложив фанатам присылать денежные подарки.

Несмотря на успехи, она не скрывает, что чувствует утомляемость и недавно начала носить очки. Певица с улыбкой вспомнила, что всегда любила людей в очках, что привело ее к выбору супруга.

«Мой супруг Анатолий тоже очкарик. Поэтому я и полюбила его. Из-за очков, не из-за денег», — заявила певица.

В завершение, удивленная молодежной терминологией, такой как «кринж» и «краш», Слава предложила журналистам общаться на более привычном языке, продолжая оставаться верной своему стилю и чувству юмора.