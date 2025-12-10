Певица Лариса Долина прошла политологическую экспертизу

Судебную политологическую (деструктологическую) экспертизу организовали во время расследования дела о мошенничестве с жильем певицы Ларисы Долиной. Такую процедуру провели из-за постановления главы следственной группы в рамках уголовного дела, по которому артистка считается потерпевшей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

При этом во время гражданского судебного спора звезды и покупательницы ее жилья Полины Лурье выводы политологической экспертизы никто не оспаривал. Еще в отношении артистки организовали психолого-психиатрическую экспертизу.

Во время судебной политологической экспертизы проверяют политические процессы, документы, явления, а также действия. Специалисты выясняют, соответствуют ли они нынешним законам РФ. Также выявляются политические мотивы и иные аспекты.

13 августа 2024 года стало известно, что Долину обманули аферисты, звонившие с Украины. Они связывались с артисткой с апреля по июнь. Мошенники убеждали исполнительницу отправить средства на «безопасный счет».

Долина все-таки отправила средства на подконтрольные аферистам счета. Еще она продала свое жилье. Через некоторое время артистка поняла, что ее обманули. После этого она подала заявление в полицию.

На основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделку о продаже жилья признали недействительной. Мосгорсуд подтвердил такое решение. Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября 2025 года отклонил жалобы на решения предыдущих судов.

Тогда Лурье пошла в Верховный суд РФ. Он — последняя инстанция. Дело собираются рассмотреть 16 декабря.

