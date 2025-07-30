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Певица Кэти Перри была на свидании с экс-премьером Канады Джастином Трюдо

Американская певица Кэти Перри сходила на свидание с экс-премьером Канады Джастином Трюдо. Это произошло на фоне новостей о расставании с актером Орландо Блумом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на RadarOnline.

Перри встречалась с Трюдо в Монреале. Свидание 40-летней певицы и 53-летнего политика прошло в ресторане Le Violon 28 июля.

Информация о проблемах в отношениях между Блумом и Перри появилась в июне. Пара, по сообщениям СМИ, приняла решение расстаться.

Ранее сообщалось, что Орландо Блум изменил Кэти Перри на свадьбе Джеффа Безоса. Он приехал на мероприятие с незнакомкой.