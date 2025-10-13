Певица Елена Преснякова рассказала о предстоящей операции

Елена Преснякова, которой скоро исполнится 79 лет, призналась, что посещать врачей ей никогда не нравилось. Однако, похоже, сейчас ей придется переступить через себя. Певица сообщила, что из‑за проблем со зрением ей понадобится операция, сообщает сайт MK.Ru .

Она рассказала, что один глаз видит хорошо, а второй — как будто сквозь туман. Обследования уже проведены, и вывод врачей ее не обрадовал: необходимо оперировать. Они сообщили, что потребуется замена хрусталика, и обещали поставить вариант, который продержится долгое время.

Врачи пояснили, что операции по замене хрусталика стали в последнее время довольно стандартной процедурой. Обычно их проводят под местной анестезией, а сам процесс длится от 10 до 30 минут. Пока же Елена еще не решается на процедуру.

По словам Пресняковой, она никогда не зацикливается на болезнях. Своим характером она старается игнорировать временные проблемы, которые появляются в организме.

«Я ушибла спину недавно: неслась опять. Надо было поворот сделать, но меня развернуло, и я ударилась. К счастью, у меня очень быстро все проходит, потому что я не зацикливаюсь на этом. Меня спасает мой характер. Я абсолютно не реагирую на негатив вообще. Радуюсь каждой минуте», — подчеркнула она.

Преснякова отметила, что к ее энергичности в коллективе уже давно привыкли, поэтому коллеги стараются ограничивать ее импульсивные эксперименты.

«Тут как-то я решила „колесо“ сделать. Мы были в зале, где стояли балетные станки. Наши ребята, не знаю как, узнали о моем желании, говорят мне: „Только не это. А кто будет работать, если что случится?“ И я колесо делать не стала. Пожалела и себя. Ручки у меня, видите, тоненькие какие… Подумала, что гимнастики мне хватает на сцене», — поделилась артистка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.