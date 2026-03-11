Певец Шура рассказал об отношениях с уехавшей Пугачевой

Певец Шура (Александр Медведев) рассказал о том, что находится на связи с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, сообщает РИА Новости .

По его словам, он продолжает поддерживать отношения с Аллой Пугачевой после ее отъезда из России.

«Никто с ней не ругался. Мы все общаемся до сих пор», — заявил Шура.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал взыскать с Аллы Пугачевой 5 млн рублей и ожидает ее личного участия в заседании суда в апреле.

