Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей на нужды СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал взыскать с Аллы Пугачевой 5 млн рублей и ожидает ее личного участия в заседании суда в апреле, сообщает Газета.ru .

Виталий Бородин сообщил, что 10 марта состоялась судебная беседа с представительницей певицы. По его словам, встреча прошла спокойно, однако у адвоката не было доверенности — получить ее планируется в консульстве 6 апреля.

«Прошло все нормально, спокойно. Приехала представительница Аллы Пугачевой. Адекватная, видно, что женщина с опытом. Мы познакомились, пообщались и попросили, чтобы Пугачева приехала и суд был открытый», — рассказал Бородин.

Он выразил надежду, что артистка лично приедет на заседание и будет отстаивать свою позицию в суде. По его словам, стороны изложили свои доводы, которые должны передать певице.

Бородин также заявил, что намерен взыскать с Пугачевой 5 млн рублей.

«Наша компенсация — 5 млн рублей. Все эти деньги мы потратим на СВО. Понимаем, что суд такую сумму может не удовлетворить, но средства, которые присудят, передадим на специальную военную операцию», — подчеркнул он.

Глава ФПБК оценил шансы на победу в суде как «очень высокие».

