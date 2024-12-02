Певец SHAMAN сурово высказался об уехавших иностранных агентах

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, высказал свое мнение об иноагентах, покинувших Россию, передает корреспондент РИАМО.

«К иноагентам я вообще не отношусь, думаю, это известно. Поэтому я отвечу так, эти люди сами же свой выбор сделали уехать. Они уехали, а я остался. Когда случаются такие вещи, народ России никому и никогда не простит предательства», - заявил Ярослав Дронов, отвечая на вопрос из зала.

Встреча с певцом проходила в Доме правительства Московской области в рамках проекта «Мы будущее. Сила Смыслов» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию. Он подчеркнул, что подмосковные волонтеры — люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.