Певец SHAMAN рассказал о песне «Я русский» в своей карьере

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, во время встречи с молодежью Подмосковья рассказал о своей песне «Я русский», передает корреспондент РИАМО.

«Когда вышла песня «Я русский», для меня (было - ред.) очень важно, что она была тепло воспринята. Но это был первый слой, потом я задумался над вторым и третьим. Но пока у меня нет ответа на этот вопрос», - сказал SHAMAN отвечая на вопрос о том, что было важнейшим этапом в его карьере.

Встреча с певцом проходила в Доме правительства Московской области в рамках проекта «Мы будущее. Сила Смыслов» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию. Он подчеркнул, что подмосковные волонтеры — люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ.