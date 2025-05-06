Певец Расторгуев рассказал, как рисковал своим здоровьем ради публики

Певец Николай Расторгуев рассказал, почему ради поклонников не отказался от выступления в сложный для себя период жизни, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как признался сам артист, много лет он боролся сс прогрессирующей болезнью почек. Известно, что врачи не смогли выявить недуг на ранних стадиях, из-за чего певцу необходима была пересадка органа. Несколько лет Расторгуев ожидал в очереди своего донора.

Затем операция все-таки состоялась и прошла успешно. Со слов артиста, как только орган прижился, певцу врачи запретили вести какую-либо концертную деятельность во время восстановления. Отмечается, что процедура была выполнена в апреле 2009 года, а уже 12 июня Николай выступал на сцене.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях», — заявил Расторгуев.

Также он добавил, что для него самого все риски были полностью оправданы, так как для артиста самое важное — публика, а здоровье остается на втором, иногда даже на третьем месте. После концерта певец признался, что врачи его отчитали и назначили дополнительные обследования, которые, к счастью, не выявили никаких патологий.