Певец Расторгуев рассказал, как рисковал своим здоровьем ради публики
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Певец Николай Расторгуев рассказал, почему ради поклонников не отказался от выступления в сложный для себя период жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.
Как признался сам артист, много лет он боролся сс прогрессирующей болезнью почек. Известно, что врачи не смогли выявить недуг на ранних стадиях, из-за чего певцу необходима была пересадка органа. Несколько лет Расторгуев ожидал в очереди своего донора.
Затем операция все-таки состоялась и прошла успешно. Со слов артиста, как только орган прижился, певцу врачи запретили вести какую-либо концертную деятельность во время восстановления. Отмечается, что процедура была выполнена в апреле 2009 года, а уже 12 июня Николай выступал на сцене.
«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях», — заявил Расторгуев.
Также он добавил, что для него самого все риски были полностью оправданы, так как для артиста самое важное — публика, а здоровье остается на втором, иногда даже на третьем месте. После концерта певец признался, что врачи его отчитали и назначили дополнительные обследования, которые, к счастью, не выявили никаких патологий.