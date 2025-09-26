Певец Джейсон Деруло остался без багажа после перелета из Стамбула в Москву

Американский поп-певец Джейсон Деруло и его команда остались без багажа, это произошло в аэропорту Московского региона Внуково после перелета из Стамбула, сообщает Mash .

1,5 часа артист и его команда ждали чемоданы на ленте в воздушной гавани, но багаж так и не прибыл. Им пришлось оформлять утерю, тратить время и нервы, чтобы решить возникшую проблему.

Затем Деруло с командой поехали в отель The Ritz-Carlton на Тверской улице. У них был кортеж из авто V-классов.

Звезда поселилась в президентский люкс, который доступен только по спецбронированию.

Переговоры о концерте Деруло в Москве длились 1,5 месяца.

В это же время в отеле The Ritz-Carlton находилась армянская делегация с лидером страны Николом Пашиняном, у входа дежурил кортеж охраны на Tank с мигалками и автомобилем «Аурус».

Деруло отыграет концерты в Москве и Санкт-Петербурге 26 и 28 сентября. Певец стал популярным после коллаба со Снуп Доггом в треке Wiggle, а также хитам Take You Dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla с Ники Минаж и Ти Долла.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.