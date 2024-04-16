Певец Бардаш: сжигать украинский паспорт бессмысленно, хоть он и ненужный

Основатель групп Quest Pistols и «Грибы», певец Юрий Бардаш отметил, что не видит смысла в публичном уничтожении своего украинского паспорта. По словам артиста, он продолжает хранить документ, поскольку «не плюет» в историю, хотя и считает его «таким же ненужным, как Украину», сообщает «Абзац» .

Музыкант подчеркнул, что при получении гражданства РФ ему посоветовали ничего не делать с паспортом соседнего государства. Бардаш же уверен, «этот украинский паспорт такой же ненужный, как Украина».

«Я здесь (в России — ред.) нахожусь, смотрю вокруг и вижу, что такое движение государства вперед, вверх, в развитие. А на Украине я этого не наблюдал», — высказался музыкант.

Бардаш поддержал Россию после начала СВО. Исполнитель презентовал трек «Позиция», где осудил киевский режим и его сторонников.