Петросян подарил жене билеты на «Щелкунчика» в Мариинский театр

Юморист Евгений Петросян подарил своей жене Татьяне Брухуновой билет на спектакль «Щелкунчик» в Мариинский театр. Об этом Брухунова рассказала в Instagram*.

«Шесть лет я не могла состыковать свой график в Петербурге и шемякинского „Щелкунчика“», — написала Брухунова под фотографией с билетом на спектакль.

Также она назвала своего мужа волшебником.

Премьера балета в постановке Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова состоялась 12 февраля 2001 года в Мариинском театре. Шемякин не только рисовал эскизы костюмов и декораций, он придумывал образы персонажей, диктовал хореографу характер их пластики. В красочной фантасмагории спектакля, населенного масками с длинными носами — не то людьми, не то мышами, подчеркивается драматизм, тревожность партитуры Чайковского.

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