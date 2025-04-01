Петербургская Мирей Матье рассказала, какие песни поет бойцам СВО

Актриса Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Буфф», Заслуженная артистка России Ольга Пикало рассказала, почему ее зовут петербургской Мирей Матье и какие песни она исполняет для бойцов СВО, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С режиссером театра «Буфф» Исааком Штокбантом актриса познакомилась еще в 80-х, во время учебы в ЛГИТМК, а после окончания, попробовав себя в других театрах, вернулась к своему наставнику, и вот уже около 30 лет служит в «Буффе». Здесь Пикало переиграла буквально весь репертуар, включая спектакли для детей.

По словам актрисы, петербургской Мирей Матье ее стали называть сразу после поступления в театральный институт за внешнее сходство с французской певицей, хотя тогда Ольга ничего не исполняла на французском и даже не пыталась быть похожей на Матье.

«В итоге так звезды сложились, что сначала я стала петь песни на французском, а не так давно появился целый спектакль по названием „Меня зовут Мирей Матье“. Это такая удивительная история, очень светлая, романтическая», — рассказала Пикало.

По ее словам, все, что происходит с ее героиней в постановке, было на самом деле.

Помимо работы в театре, сегодня актриса много выступает в военных госпиталях — поет для участников спецоперации. По ее мнению, такие выступления — это огромная поддержка для бойцов.

«Я всегда стараюсь петь позитивно-романтические песни, про любовь, про Родину», — отметила Пикало.

Одна из самых любимых в ее репертуаре — песня Владислава Успенского «Снега России».