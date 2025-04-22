«Петербург расцвел»: Андрис Лиепа рассказал о творческих планах

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Гала-концерт «Андрис Лиепа 6:0» пройдет в зале «Октябрьский» в Петербурге

Балетный танцовщик и народный артист РФ Андрис Лиепа 22 апреля организует в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге гала-концерт, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Сейчас я приезжаю в Петербург и вижу большое количество гостиниц, что тоже важно. Вижу Новую сцену Мариинского театра, отреставрированные здания… Петербург расцвел и полностью оправдывает статус культурной столицы России. Сейчас город выглядит совершенно по-другому», — рассказал Лиепа журналистам.

Среди любимых мест в Северной столице он назвал весь район вокруг Мариинского театра, Никольский собор и Смоленское кладбище.

По словам артиста, помимо многочисленных постановок, концертов и подготовки к ролям, в ближайших творческих планах — издание биографического фотоальбома.

В программе гала-концерта в Петербурге — целая плеяда громких имен. Зрители увидят выступления артистов Большого и Мариинского театров.